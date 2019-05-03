На ремонт дорог в Новоалтайске потратят больше 100 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:42 2019-05-03T10:42:44+03:00

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В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Новоалтайск на ремонт городских улиц направят больше 100 млн рублей. Муниципальный контракт с подрядчиками заключат уже на этой неделе, сообщают на официальном сайте Алтайского края.

В Новоалтайске обновят улицы, по которым проходят маршруты общественного транспорта и там, где находятся социально значимые объекты.

Речь идет об улице Южсиба от Деповской до Строительной, о Космонавтов в границах проспекта Северного и улицы 40 лет Победы, о проспекте Северном от улицы Космонавтов до Анатолия, об улице Прудской в границах Космонавтов и Сибирского проезда, об улице 22-го Партсъезда от дома №16 до Октябрьской, о Коммунистической в границах Октябрьской и Анатолия, Пушкинской от улицы Геологов до Белоярской, об улице Октябренок в границах Военстроя и садоводства некоммерческого товарищества «Вагоностроитель-1» и Октябрьской от торгового центра «Локомотив» до улицы Заготзерно.

ИСТОЧНИК KP.RU