В регионе открыли краевые соревнования юных спасателей

СЕГОДНЯ 08:12 2019-05-03T08:12:57+03:00

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Торжественная церемония открытия краевых соревнований «Школа безопасности» и «Юный спасатель» состоялась 2 мая в детском оздоровительном лагере имени Гагарина.

В открытии приняли участие представители Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, Алтайского краевого центра детского отдыха, туризма и краеведения «Алтай», Алтайского регионального отделения Российского союза спасателей, Алтайского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности», алтайского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, Ассоциации «Пожарная безопасность и гражданская защита».

Сразу после торжественной части участники из 21 команды прошли первый этап состязаний - комбинированную пожарную эстафету: вязка двойной спасательной петли с надеванием ее на спасаемого (спасательная веревка длиной 30 м), преодоление забора, прокладка рукавной линии длиной 40 м с преодолением бревна (бума), надевание боевой одежды пожарного, ликвидация возгорания горящей жидкости с помощью огнетушителя.

Напомним, региональные соревнования «Школы безопасности» пройдут в Алтайском крае с 1 по 4 мая. В них участвуют команды из разных образовательных организаций в двух возрастных группах: младшая (13-14 лет) и старшая (15-16 лет).

ИСТОЧНИК KP.RU