СЕГОДНЯ 08:21 2019-05-01T08:27:08+03:00

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В Алтайском крае увеличилось число дистанционных мошенничеств. Об этом сообщил начальник регионального Главка МВД России генерал-майор полиции Андрей Подолян.

По словам главного полицейского, с начала этого года, как и прошлом, наблюдается тенденция по снижению количества зарегистрированных преступлений, как и в целом по стране.

- Однако, по отдельным видам, в первую очередь это, так называемые, дистанционные мошенничества наблюдается значительный рост, почти в два раза. Основное количество мошеннических посягательств происходит с территории других регионов. Такие преступления очень сложно раскрыть, сотрудникам приходится часто выезжать в командировки и работать совместно с коллегами там, на местах, однако в настоящее время полицейскими Алтайского края раскрывается каждое третье подобное преступление, - сообщил Андрей Подолян.

Так, несколько дней назад в полицию обратилась 70-летняя жительница Рубцовска. В прошлом году она купила БАДы для поддержания здоровья. В начале марта ей позвонил неизвестный. Мужчина представился юристом одного из учреждений здравоохранения, и сообщил, что добавки, которые она приобретала, признаны неэффективными и сняты с производства, а всем, кто их покупал, положена денежная компенсация в размере 20 млн рублей. Однако, чтобы получить деньги, необходимо оплатить юридические услуги и судебные издержки. Женщина поверила и перевела неизвестным более 900 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU