2019-04-30T14:15:53+03:00
Общество

В Барнауле обсудили контроль за тюрьмами, изоляторами и психбольницами

Участниками семинара стало более 20 правозащитников из регионов Сибири
Анна КОЛЬЧЕНКО
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Обучающий семинар «Основы общественного контроля в местах принудительного содержания» проводился в рамках проекта Фонда президентских грантов.Обучающий семинар «Основы общественного контроля в местах принудительного содержания» проводился в рамках проекта Фонда президентских грантов.Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО
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Обучающий семинар «Основы общественного контроля в местах принудительного содержания» проводился в рамках проекта Фонда президентских грантов.

В роли тренеров и экспертов на семинаре выступили член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин, врач-психиатр, кандидат медицинских наук Наталья Рукина и руководитель проекта «Алтайский центр развития общественного контроля в местах принудительного содержания» Александр Гончаренко.

Александр Гончаренко. Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

Александр Гончаренко.Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

В течение двух дней члены Общественных наблюдательных комиссий и правозащитники из Барнаула, Красноярска, Республики Алтай, Тывы и Иркутска обсуждали вопросы контроля за исправительными учреждениями, СИЗО, ИВС и психбольницами. Изучали нововведения в законодательстве, касающиеся работы ОНК.

- В основном, нарушения выявляются при проверке ОНК организации питания и его качества, медицинского обеспечения, получение и отправку корреспонденции. Как показывает практика, одно выявленное нарушение профилактирует десятки, - отметил Александр Гончаренко.

По окончанию мероприятия участники получили соответствующие дипломы. Полученные знания они могут использовать при посещении мест принудительного содержания или для того, чтобы пройти набор в ОНК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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