Прокуратура взяла под контроль аварийный дом в Барнауле

СЕГОДНЯ 12:47 2019-04-30T12:47:20+03:00

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Общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль» потребовала прокуратуру Барнаула обратить внимание на аварийный дом № 37 по улице Малахова. Об этом сообщает «МК на Алтае».

Еще в 2017 году старое жилое здание (ему более 50 лет) должны были снести, а его жителей расселить. Но этого до сих пор не случилось, так как администрация Барнаула ссылается на бюджетные сложности.

На сегодняшний день дом находится в очень плохом состоянии. В здании не работают розетки и выключатели, а также рушатся стены, сгнила канализация. По всему дому распространяется неприятных запах и грибок. Прокуратура Октябрьского района Барнаула уже взяла ситуацию под свой контроль. Главе города и директору УК выписали представления. Им поручили устранить нарушения.

- Принятые меры прокурорского реагирования - уже неплохой этап. Но этого, к сожалению, недостаточно. Дом нуждается в срочном расселении людей. В любое время может произойти обрушение, - говорит представитель общественной организации «Гражданский патруль» Игорь Берг.

ИСТОЧНИК KP.RU