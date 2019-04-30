В Алтайском крае полицейские по-новому проверят общественный транспорт

СЕГОДНЯ 12:01 2019-04-30T12:02:27+03:00

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В Алтайском крае начнет работать новая негласная система по выявлению нарушений, которые совершают водители маршрутных автобусов и крупногабаритного общественного транспорта.

Суть негласной проверки заключается в том, что сотрудник ГИБДД в повседневной одежде садится автобус или маршрутки и проверяет, есть ли нарушения в работе водителя. Если нарушения есть, то инспектор доедет до конечной остановки и там применит штрафные санкции к водителю.

- Таким образом мы исключаем остановку автобуса с целью проверки документов, аптечки, огнетушителей и так далее. Конечно, не все можно узнать в ходе негласной проверки, иногда все же придется останавливать автобусы с пассажирами на маршруте, - пояснил начальник ГУ МВД по Алтайскому краю Андрей Подолян.

Также он подчеркнул, что подобные негласные проверки являются самыми эффективными. Раньше они работали в крае изредка, теперь будут задействованы на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU