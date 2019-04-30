«Волшебно, но страшно»: барнаульцы обсуждают первую грозу

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-30T11:23:16+03:00

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Вечером 29 апреля в Барнауле прошел дождь с первой в этом году грозой. В комментариях паблика «Барнаул 22» горожане стали делиться красивыми фото природного явления и делиться своими впечатлениями. Одним такая погода пришлось по душе, а вот других атмосферное явление очень возмутило.

- Я не понимаю... Алтайский край в филиал ада превратился что ли…Что с погодой? – пишет Владимир.

- Люблю грозу в конце апреля, - с позитивом комментирует Дмитрий.

Несколько пользователей также выложили фото грозы с разных районов Барнаула. Снимки были особенно актуальны для тех, кто не смог увидеть все собственными глазами.

- То чувство когда была на тренировке во время такой красоты, - написала Варвара.

- Спасибо авторам за чудесные фото. Красиво, особенно первое! – поблагодарила в комментариях Анастасия.

ИСТОЧНИК KP.RU