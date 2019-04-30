Это фиаско, братан: Жулик оставил на месте преступления свой мобильник

СЕГОДНЯ 05:18 2019-04-30T05:19:45+03:00

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В Барнауле вычислили «джентльмена удачи» по забытому на месте преступления мобильному телефону. 23-летний воришка залез в открытый Ford Explorer и стащил оттуда навигатор и видеорегистратор.

Конечно, разум парня был затуманен алкоголем, иначе бы он заметил, что второпях уронил свой телефон в салоне авто. Как пишет «Unusual Crimes Barnaul» в Instagram, по возвращении домой барнаулец спрятал украденное имущество в подъезде за почтовым стендом, чтобы утром сдать в ломбард. И тут его постигло очередное поражение – на утро все добро оказалось украденным.

- Это фиаско, братан, - пишут подписчики паблика.

И очередной, но закономерный удар судьбы. Спустя месяц к предприимчивому барнаульцу наведалась полиция. Теперь у него появятся небольшие проблемы в виде уголовного дела по статье 158 УК РФ (Кража), да еще телефон потерял…

ИСТОЧНИК KP.RU