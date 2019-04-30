В Барнауле из-за молнии загорелся дом

СЕГОДНЯ 04:26 2019-04-30T04:27:27+03:00

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В Барнауле из-за молнии произошел пожар в районе ВРЗ на улице Школьная, 8. Гроза разразилась в понедельник, 29 апреля. По словам очевидцев, вероятной причиной стала ударившая в антенну молния. В результате загорелся дом.

- Там бабушка жила с дочерью, 6 мая ей должно исполниться 90 лет, сгорело все, не успели спасти ни деньги, ни документы взять, - рассказала Дарья Погорелова в "Барнаул 22".

Больше всего от пожара пострадала крыша. По рассказам соседей, внутри дом уцелел.

Сотрудники краевого управления МЧС предупреждают о потенциально опасной погоде, которая может стать причиной пожаров. Днём 30 апреля и ночью 1 мая ожидается усиление ветра до 8-13м/с, местами порывы до 19-24м/с, осадки в виде дождя, местами с грозами, переходящие в мокрый снег, снег, в отдельных районах гололёдные явления.

ИСТОЧНИК KP.RU