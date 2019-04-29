В Барнауле поезд наехал на меломана, но тот выжил

СЕГОДНЯ 13:40 2019-04-29T13:43:26+03:00

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В Барнауле 27 апреля поезд наехал на 49-летнего мужчину, который сидел пьяным на шпалах и слушал музыку, поэтому и не заметил приближения железнодорожного тягача.

42-летний машинист, соблюдая все инструкции и приказы, с целью избежать столкновения, дважды посигналил, думая, что на путях находится какое-то животное. Когда же свет прожекторов локомотива полностью осветил путь, машинист увидел лежащего на путях человека.

- Он принялся истерично дёргать шнурок звукового рожка и пытаться «поморгать» фарами, но человек с путей не уходил. Пара секунд и машинист срывает стоп-кран, многотонный поезд начинает экстренное торможение, но расстояние оказалось слишком коротким, - пишет сообщество «Unusual Crimes Barnaul».

Мужчину с оторванной ногой, переломом основания черепа, ушибом головного мозга, внутренним кровотечением, закрытым переломом верхней челюсти и трёх пар рёбер доставили в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU