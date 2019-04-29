Барнаульцев приглашают на уборку Ленточного бора

СЕГОДНЯ 09:59 2019-04-29T09:59:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителей Барнаула приглашают принять участие в уборке Ленточного бора. «Субботник» пройдет во вторник, 30 апреля.

- Участок леса выбран лесоводами неслучайно. Находясь вблизи городской трассы, он несёт большую рекреационную нагрузку и является излюбленным местом отдыха горожан, которые, вместо благодарности за хорошо проведённое время оставляют после себя много мусора, - говорят в Министерстве природных ресурсов.

Сбор назначен на 12 часов в районе пересечения шоссе Ленточный бор и улицы Кутузова. Осенью добровольцы уже наводили там порядок. На акцию вышли более 100 человек. Они прошли участок, площадью 25 га и вывезли целый «КамАЗ» мусора. Но число тех, кому наплевать на чужой труд и окружающую среду все еще велико, поэтому требуется дополнительная экологическая акция.

- Организованный сбор в 11.15-11.30 по адресу: ул.Пролетарская, 61 (здание управления лесами), - сообщают в Минприроды Алтайского края.

Для тех, кто самостоятельно будет добираться на место встречи район лыжной базы «Локомотив». Инвентарь не требуется. Мешки и перчатки Барнаульское лесничество выделит.

ИСТОЧНИК KP.RU