2019-04-29T07:48:36+03:00
Происшествия

Десять бутылок коньяка украл житель Бийска

Анна СЕМИНА
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31-летнего бийчанина подозревают в краже десяти бутылок коньяка. Их вынесли из одного из магазинов наукограда.

Заявление в полицию принесли сотрудники одного из бийских магазинов. Они рассказали, что неизвестный человек, путем свободного доступа украл с прилавка десять бутылок коньяка объемом 0,5 литра.

- На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские изъяли запись с камер видеонаблюдения и отпечатки пальцев, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

По приметам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Бийска. Мужчину нашли и задержали. Снимать с себя вины он не стал. Он рассказал, что украденный коньяк перепродал по заниженной стоимости неизвестным людям.

По данному факту против злоумышленника завели уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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