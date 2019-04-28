В Барнауле эвакуировали подъезд дома из-за пожара

СЕГОДНЯ 12:55 2019-04-28T12:56:20+03:00

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В Барнауле загорелась квартира в шестиэтажном доме по адресу проезд Северный Власихинский, 56. На место происшествия выехало пять экипажей МЧС. Рядом с домом дежурила скорая помощь и автомобиль сотрудников полиции. Проезд к месту пожара был затруднен из-за большого скопления автомобилей на парковке во дворе.

Об произошедшем сообщили в социальных сетях в паблике «Инцидент Барнаул». По информации очевидцев, пожар произошел на первом этаже. Возгорание было довольно сильное, из-за этого весь подъезд дома был эвакуирован. По предварительным данным, пожар случился из-за короткого замыкания в холодильнике. В квартире в этот момент никого не было.

Позже жильцы дома сообщили, что пожар удалось ликвидировать. Информации о причиненном ущербе на данный момент нет. По неофициальным данным, пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU