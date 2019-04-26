На Алтае женщина обманом избежала изнасилования

СЕГОДНЯ 13:44 2019-04-26T13:44:49+03:00

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В Алтайском крае расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Михайловского района, который намеревался изнасиловать молодую женщину, но она его обхитрила.

Следствие установило, что в один из январских вечеров обвиняемый напал на проходившую мимо молодую женщину.

- Применяя свою физическую силу, он повалил ее в снег, намереваясь изнасиловать. Однако женщина пошла на хитрость – согласилась на добровольную связь, но заявила, что надо сделать «это» дома, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Зайдя в дом, потерпевшая смогла скрыться от неудавшегося насильника и вызвать полицейских. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование». Свою вину мужчина уже полностью признал. У следствия тоже достаточно доказательств. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU