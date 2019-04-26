Пассажиры пострадали при столкновении двух автобусов в Барнауле
В пятницу днем, 26 апреля, в Барнауле произошла авария с участием двух пассажирских автобусов. Пострадали пассажиры.
Первыми о происшествии сообщили очевидцы. В паблике «Инцидент Барнаул» был опубликован пост о дорожно-транспортном происшествии на улице Германа Титова, 18. Там столкнулись автобусы 35 и 57.
- На месте происшествия работает МЧС и «скорая». В автобусе №35 выбито боковое стекло, - рассказывают очевидцы.
Помимо этого сообщается, что у 57-го маршрута также треснуло водительское стекло сбоку и зеркало.
- «Летели» быстро и на повороте не смогли разойтись, - говорят свидетели аварии.
По данным ГИБДД авария произошла около 14.20. В результате столкновения двух автобусов пострадали две пассажирки – девушки 25 и 27 лет. Обе ехали в одном транспортном средстве. Им оказали медицинскую помощь.
На месте работают сотрудники дежурной части ГИБДД города Барнаула.
ИСТОЧНИК KP.RU