Барнаулец убил соседа по коммуналке

СЕГОДНЯ 12:44 2019-04-26T12:44:38+03:00

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Барнауле следователи раскрыли убийство по горячим следам. В ночь на пятницу, 26 апреля, житель краевой столицы забил соседа по коммуналке.

В пресс-службе Следственного управления СК РФ рассказывают, что мужчины сначала вместе выпивали. Потом между ними произошел конфликт.

- Один из них ударил другого и нанес ему телесное повреждение. Потерпевшему пришлось обратиться в больницу. Однако из-за того, что травма оказалась несерьезной, госпитализация ему не потребовалась, - сообщают в ведомстве.

Все это сыграло роковую роль. После больницы мужчина вернулся домой, и решил отомстить соседу.

- Войдя к нему в комнату, он топором несколько раз ударил его по голове. От полученных травм сосед скончался на месте происшествия, - добавляют в СУСКе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство». Подозреваемый в настоящее время задержан. Решается вопрос о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU