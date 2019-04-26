Мужчина забил соседа топором за отказ выпить с ним

СЕГОДНЯ 12:25 2019-04-26T12:25:06+03:00

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В Алтайском крае под суд пойдет 37-летний рецидивист, который топором забил соседа, отказавшего ему составить компанию выпить.

Это произошло в январе. Житель Косихинского района, будучи навеселе, пришел к своему соседу с предложением выпить. Однако тот отказался и попросил незваного гостя уйти.

- Обидевшись на соседа, обвиняемый нанес ему топором не менее 14-ти ранений головы и шеи, от которых потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Во время предварительного следствия подозреваемый свою вину признал лишь частично. Он заявил, что это была самооборона, и он лишь раз ударил соседа, причем не топором, а металлическим совком. Более того, стало известно, что у мужчины уже было несколько судимостей, в том числе за преступления против жизни и здоровья граждан.

Расследование уголовного дела завершено. Документы переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU