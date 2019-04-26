Спартакиада трудовых коллективов прошла в Барнауле

СЕГОДНЯ 11:53 2019-04-26T11:53:40+03:00

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В четверг, 25 апреля, в Барнауле состоялось торжественное закрытие спартакиады трудовых коллективов.

Эти соревнования уже давно стали традиционными. Они проходят ежегодно на протяжении уже 20 лет! И тем не менее, турнир не теряет свою новизну и актуальность. Все потому что каждый раз между собой соревнуются представители разных профессий - от врачей до таможенников. Коллективы проверяют свои силы в более чем десяти видах спорта (стрельба, теннис, волейбол, плавание, боулинг и т.д.), а вот кто победит – это всегда интрига.

Но вот наконец-то спортивную форму можно отложить в сторону, ведь сегодня – закрытие спартакиады. Ее участники собрались в концертном зале Русского камерного оркестра для того чтобы послушать музыку и получить честно заслуженные награды. К этому они шли целый год. Более 600 человек боролись, старались, доказывали самому себе и своим соперникам, что они лучшие не только в профессии, но и в спорте.

- Я сегодня с уверенностью могу сказать, именно в Октябрьском районе выбран такой формат, больше его нигде нет. Это очень интересно - смотреть, как состязаются полиция и налоговая и таможня, промышленные предприятия и Сбербанк, - говорит Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула, организатор соревнований.

В итоге победители и призеры получили памятные дипломы и кубки. Кроме этого лидерам спартакиады от фонда социального содействия депутата Госдумы Александра Прокопьева вручили подарочные сертификаты спортивных магазинов. Чемпионом турнира уже пятый год подряд стали представители алтайской таможни – они одержали победу в семи дисциплинах. «Серебро» досталось труженикам Барнаульского станкостроительного завода, а «бронза» - специалистам Сибирской генерирующей компании.

Кстати, руководители предприятий отмечают, что многие их сотрудники уже не первый год участвуют в спартакиадах и заставлять их не имеет смысла – соглашаются с радостью.

- Что самое интересное, людей не особо сложно было искать, потому что на предприятии много кто чем занимается. Поэтому когда людей узнаешь, они сами все соглашаются и идут, - подтверждает Евгений Архипов, представитель команды «Барнаульский станкостроительный завод».

ИСТОЧНИК KP.RU