Алтайские справедливороссы считают, что власть должна решать проблемы здесь и сейчас

СЕГОДНЯ 11:10 2019-04-26T11:10:18+03:00

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В пятницу, 26 апреля, в Барнауле первый отчет по итогам работы регионального правительства представил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в АКЗС проголосовала за его принятие.

В прениях к отчету выступил руководитель фракции в заксобрании Александр Молотов. Он объяснил свою позицию и указал на «болевые точки»:

– Отчет губернатора – важное событие в жизни не только депутатского корпуса АКЗС, но и всего Алтайского края. А сегодняшний отчет важен вдвойне. Он не просто как бы должен подвести символическую черту под предыдущим этапом в развитии нашего региона, окончившимся с уходом в досрочную отставку прежнего губернатора, но и определить основные векторы его развития в эпоху губернатора нынешнего.

Сразу оговорюсь, что фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» приняла решение поддержать отчет губернатора и постановление АКЗС по нему. Главная причина – желание поддержать Виктора Петровича и те первые шаги, которые он уже сделал в новой должности.

Мы прекрасно понимаем, что юридически губернатор должен был выступить сегодня с этим отчетом, но фактически вынужден отчитываться за то, к чему имеет отношение лишь отчасти и опосредованно. Ведь бюджет на прошлый год был принят до его назначения, избран на должность губернатор был в сентябре, его команда была сформирована лишь к концу прошлого года.

В этом и кроется главная претензия фракции к отчету. На наш взгляд, в этом году у краевой исполнительной власти была уникальная возможность – наконец-то честно рассказать всем о реальном положении дел в Алтайском крае, сложившемся в том числе в результате правления предыдущих губернаторов и их команд, и обозначить конкретные шаги по решению тех многочисленных проблем, которые достались нынешнему губернатору «в наследство».

К сожалению, из этих двух задач, в большей степени удалось выполнить лишь вторую – из отчета стало понятно, что у губернатора есть конкретная программа действия, которую мы поддерживаем.

Сто тысяч «почему»

Однако тезисы, которые депутатам разослали перед сессией, напоминают какой-то бравурный марш, настолько в них все замечательно и хорошо! Все крае растет, все развивается! На пяти страницах нет ни одного предложения об имеющихся в регионе проблемах! И отсюда возникает ощущение недосказанности. Если у нас все так замечательно, и так много всего было хорошего сделано краевой властью в предыдущие годы, как это следует из тезисов отчета, то почему:

• люди в крае по-прежнему живут так плохо?

• у нас такой высокий уровень бедности и такие низкие зарплаты?

• жители массово уезжают за пределы нашего региона на заработки или ПМЖ?

• промышленные предприятия, которыми мы гордились, банкротятся и закрываются?

• село вымирает, причем как в переносном, так и прямом смыслах: как те люди в деревнях, которые умирают, не дождавшись приезда скорой помощи, потому что «оптимизирован» порядок ее вызова?

И много еще других таких «почему», ответа на которые ни из тезисов отчета, ни из вчерашнего общения с членами Правительства мы, к сожалению, по сути, так и не получили...

Не замалчивать проблемы, а решать их

И это, на наш взгляд, в большей степени вина тех, кто составлял этот отчет, снабжая губернатора преимущественно позитивными данными и цифрами (которые, кто спорит, тоже имеют место). Но, в очередной раз, уже традиционно замалчивая о тех многочисленных проблемах, которые существуют в нашем регионе и которые нужно, во-первых, четко обозначить, а во-вторых, решать и решать, как можно быстрее.

Однако отрадно то, что нынешняя исполнительная власть более конструктивна, нежели предыдущая. По результатам обсуждения в окончательный вариант Постановления АКЗС об отчете губернатора вошли многочисленные предложения фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», способствующие формированию более объективной картины происходящего и нахождению оптимальных способов решения имеющихся проблем.

В частности, в Постановление были внесены положения о:

• продолжающемся сокращении численности населения в крае,

• по-прежнему значительных очередях в ясли,

• необходимости повышения доступности объектов инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями,

• недостаточности проведенного в регионе комплекса подготовительных мероприятий для перехода к новой системе обращения с ТКО (так называемая «мусорная реформа»),

• первоочередных задачах, которые в 2019 году стоят перед краевыми органами государственной власти – в том числе:

а) усиление контроля за эффективностью расходования бюджетных средств;

б) реализации эффективных мер поддержки детей-сирот в части обеспечения их жилыми помещениями;

в) совершенствование системы переподготовки кадров и работы с кадровым резервом в крае и муниципалитетах.

Теперь очень важно, чтобы эти и ряд других задач, которые АКЗС также поставило в качестве первоочередных в социально-экономическом развитии Алтайского края на 2019 год, были совместными усилиями выполнены.

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» готова к диалогу

В свою очередь СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ традиционно готова к конструктивному диалогу и взаимодействию с краевой исполнительной властью. Мы рассчитываем:

• на широкую дискуссию и изменение подходов к системе налогообложения и межбюджетных отношений между краем и муниципалитетами;

• на эффективную и действенную поддержку бизнеса, в том числе более внимательное и конструктивное отношение к инвесторам;

• на скорейшее решение проблем с местами в детских садах и с жильем для детей-сирот;

• на индексацию социальных выплат ветеранам труда и труженикам тыла, предоставление материальных льгот «детям войны»;

• на изменение подходов к подбору кадров в крае и на местах и т.д.

Не останавливаться на достигнутом

О необходимости решения этих и многих других вопросов и проблем «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» говорила долгие годы, для их решения готовила и вносила в краевой парламент необходимые законопроекты. Однако, раз за разом, не находила поддержки у краевой исполнительной власти и фракции «Единая Россия» в АКЗС.

Надеемся, что с приходом нового губернатора ситуация изменится. Точнее, она уже меняется к лучшему – в части большей открытости краевой исполнительной власти, выстраивании партнерских отношений с краевым парламентом и т.д.

Но останавливаться на достигнутом не следует. Власть в крае должна окончательно перестать говорить с обществом на непонятном ему птичьем языке цифр и аббревиатур, а наконец-то повернуться к людям и решать их проблемы – здесь и сейчас и все вместе. Ведь перефразируя Петра Аркадьевича Столыпина – нам (я имею в виду и губернатора, и партию «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»), в отличие от некоторых наших коллег-оппонентов по левому движению в политике, не нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия, а в ней процветающие Алтайский край и его жители!

ИСТОЧНИК KP.RU