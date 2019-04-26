Перед Кубком мира-2021 по гребле в Барнауле расширят дорогу и организуют чартеры из Европы

СЕГОДНЯ 09:47 2019-04-26T09:47:57+03:00

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В Барнауле состоялся первый оргкомитет перед предстоящим в 2021 году этапом Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

Соревнования пройдут в Барнауле с 6 по 8 июня 2021 года. Предполагается, что за победу поспорят около 600 участников со всего мира. Из них только порядка 20 будут представлять Россию. Однако для того чтобы престижный турнир прошел гладко, предстоит огромная работа.

Проблем, озвученных на оргкомитете на самом деле очень много. В частности город абсолютно не готов к приему инваспортсменов: нет ни инфраструктуры в аэропорту, ни в самом Барнауле. Даже транспорта для данной категории нет. Выход есть, но как всегда все упирается в финансы, а также в нашем случае во время.

Помимо этого, рассматривался и вопрос с расширением подъездной дороги непосредственно к гребному каналу. Как показал опыт прошлогоднего Кубка чемпионов, имеющейся ширины полотна недостаточно. Требуется разрешение на расширение, так как трасса находится в природоохранной зоне у реки. Есть и вариант с организацией карманов.

Также организаторы намерены оборудовать парковку на 500 мест для участников и на три тысячи – для зрителей.

Что касается транспортного вопроса, то, как заверяют в министерстве спорта Алтайского края, уже есть предварительная договоренность с компанией «ИрАэро» об организации чартера из Европы в Барнаул.

- Проблема - таможня в аэропорту, которая будет очень долго «переваривать» несколько сотен прибывших иностранцев, - сообщает источник.

ИСТОЧНИК KP.RU