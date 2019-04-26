Прощание с алтайским журналистом Константином Ермолиным состоится 27 апреля

СЕГОДНЯ 08:51 2019-04-26T09:05:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 27 апреля, в Барнауле простятся с алтайским журналистом Константином Ермолиным, главредом издания "АиФ - Алтай".

Около двух месяцев назад у него диагностировали четвертую стадию рака с метастазами в печени и другие органы. К сожалению, тяжелая болезнь оказалась сильнее. В четверг Константина не стало. Последние дни он провел в кругу своей семьи. У него осталась жена и три дочери.

- Когда уходит близкий Хороший Человек, настоящий друг и профессионал, что говорить - не знаешь. Я не знаю... Слёзы, ком в горле и непонимание: как же так?! Костя Ермолин - один из немногих людей, с кем я могла бы в разведку! Большой, уютный, добрый, надёжный человек! Всему «АиФ-Алтай» он был как старший брат - выручит, поможет, подскажет, найдёт ненаходимое, опишет неописываемое, заставит улыбнуться, да ещё накормит и сфотографирует. Мне будет тебя не хватать! Нам всем будет тебя не хватать! Прости, Коська! Прощай, Коська! – написала на своей странице в Фейсбуке коллега, также бывший главред издания Анжелика Соболева.

Прощание с Константином Ермолиным состоится 27 апреля с 10 до 12 в поминальном зале на Титова , 9а. Ему было 45 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU