Мужчина скончался в сауне Барнаула

СЕГОДНЯ 07:55 2019-04-26T07:55:46+03:00

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В четверг вечером, 25 апреля, в Барнауле в одной из саун было обнаружено тело мужчины.

О происшествии сообщили участники паблика «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». По их данным несчастье произошло в сауне на улице Никитина, 2. Якобы погибший утонул в бассейне.

В следственном управлении СК РФ по Алтайскому краю факт гибели мужчины подтвердили.

- По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - говорят в ведомстве.

Напомним, это не единичный случай. Так в августе прошлого года мужчина скончался в сауне «Магнат» на улице Юрина, 189. Ему было около 40 лет. Тело обнаружили сотрудники только утром. На тот момент было известно, что накануне гибели мужчина жаловался на боль в груди и ему предложили вызвать скорую помощь, но он отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU