Памятник святым Кириллу и Мефодию установят в Барнауле

СЕГОДНЯ 07:27 2019-04-26T07:27:06+03:00

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В Барнауле, в сквере у Знаменского женского монастыря установят памятник святым Кириллу и Мефодию.

Ранее был проведен конкурс на лучший эскиз памятника. В итоге победителями стали скульптор Михаил Соломатин и архитектор Иван Соловьев. Однако в Алтайской епархии заявили, что их набросок будет частично видоизменен.

Сам по себе памятник получился небольшой - высотой всего около трех метров, с приятным бронзовым отливом. В скором времени его установят в сквере у Знаменского женского монастыря на улице Большая Олонская. Кстати, на протяжении долгих лет эта территория считалась заброшенной. Она в прямом смысле слова превратилась в свалку. Все поменялось в прошлом году, когда неравнодушные предприниматели совместно с администрацией навели порядок: собрали и вывезли мусор, убрали аварийные деревья.

На данный момент памятник Кириллу и Мефодию уже готов к установке.

ИСТОЧНИК KP.RU