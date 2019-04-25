Почти 1 млн рублей пенсионерка отдала за БАДы

СЕГОДНЯ 18:25 2019-04-25T18:25:09+03:00

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Полиция Рубцовска устанавливает продавцов БАДов, которым 70-летняя пенсионерка отдала почти миллион рублей.

В полиции женщина рассказала, что в прошлом году она купила биологически активные добавки для поддержания здоровья. А в марте этого года ей позвонил незнакомец и представился юристом одного из учреждений здравоохранения.

- Он сказал, что что добавки, которые та приобретала, признаны неэффективными. Поэтому их сняли с производства. Всем тем, кто их купил положена денежная компенсация в размере 20 миллионов рублей, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Однако для того чтобы получить деньги необходимо оплатить юридические услуги и судебные издержки. Лже-юрист был убедительным и пенсионерка ему поверила. В итоге она собрала все свои сбережения, взяла кредит в банке и в общей сложности перевела более 900 тысяч рублей. Конечно же никакой компенсации старушка не получила.

ИСТОЧНИК KP.RU