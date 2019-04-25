2019-04-25T12:50:18+03:00
Происшествия

На Алтае мужчину осудили за попытку изнасилования

Анна СЕМИНА
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В Республике Алтай осудили 46-летнего мужчину, который пытался изнасиловать свою знакомую.

Инцидент произошел 16 января. Мужчина пришел в гости к своей 29-летней знакомой, проживающей в селе Алферово Майминского района. Накануне они уже виделись – вместе выпивали.

- Когда девушка открыла ему дверь, он дал ей несколько пощечин, после чего схватил за волосы и затащил в комнату. Однако совершить изнасилование у него не получилось, так как вовремя вернулся другой гость, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Алтай.

Во время расследования стало известно, что несостоявшийся насильник только в октябре вышел на свободу.

- Ранее он был судим за совершение преступлений против собственности, против жизни и здоровья, а также привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, - поясняют в СУСКе.

В итоге его приговорили к очередному сроку. В колонии строгого режима он проведет три года два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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