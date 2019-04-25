Бывший председатель комитета по образованию Барнаула нашла работу в минобре

СЕГОДНЯ 09:04 2019-04-25T09:04:47+03:00

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Бывший председатель комитета по образованию города Барнаула Наталья Полосина вышла на новое место работы.

Теперь Наталья Владиславовна официально является сотрудником Министерства образования и науки Алтайского края. Ее новая должность – начальник отдела общего образования. Информация об этом появилась на сайте профильного ведомства. Ранее начальником числилась Ирина Дроздова.

Напомним, Наталья Полосина являлась руководителем комитета по образованию Барнаула более шести лет. Сейчас на эту должность назначен ее заместитель Андрей Муль.

Уже в сегодня, 25 апреля Наталья Полосина вместе с министром образования Максимом Костенко планирует принять участие во встрече с родительской общественностью. Это будет видеоконференция. Главный вопрос – организация государственной итоговой аттестации 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU