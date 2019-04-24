В Барнауле многодетную мать лишили свободы за продажу наркотиков

СЕГОДНЯ 07:46 2019-04-24T07:52:33+03:00

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В октябре 2018 года мать троих детей попалась на распространении наркотиков. Против нее возбудили уголовное дело, но не стали заключать под стражу, а посадили под домашний арест.

Как сообщает пресс-служба Алтайского линейного управления МВД на транспорте, спустя несколько месяцев сотрудники полиции узнали, что жительница Барнаула не прекратила свою преступную деятельность. Женщина находилась под домашним арестом, но ей было разрешено отводить детей в садик и в школу, и в это время она приобретала наркотики.

После этого она фасовала их на мелкие партии и продавала, не выходя из дома. Многодетная мать сбрасывала пакетики с четвертого этажа девятиэтажки.

Следователи установили три эпизода преступной деятельности. На этот раз уйти от уголовной ответственности ей женщине удалось. По первому уголовному делу ее наказали лишением свободы на 3,5 года в колонии общего режима. Второе дело передано в суд, срок могут увеличить до восьми лет.

ИСТОЧНИК KP.RU