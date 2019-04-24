2019-04-24T04:17:41+03:00
Общество

Вор из Рубцовска уснул на месте преступления

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Суд установит меру пресеченияСуд установит меру пресеченияФото: Виктория МИНАЕВА
Изменить размер текста:

30-летний житель Рубцовска в состоянии алкогольного опьянения попытался ограбить чужой дом. Но его поймали и теперь он предстанет перед судом.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, правоохранительные органы в ходе следствия установили, что мужчина разбил окно частного дома и проник в него, чтобы совершить кражу. Но имущества в чужом доме оказалось слишком много, и преступник не смог вынести за раз все желаемое. Мужчина решил разделить вещи на две части, первую он благополучно вынес и вернулся за второй.

Но пьяный преступник не смог рассчитать силы, и решил отдохнуть перед окончанием кражи. Он лег на кровать, положил вторую партию краденых вещей неподалеку и уснул. Сотрудники полиции задержали преступника на месте происшествия. В Рубцовском городском суде мужчину будут судить, ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Жительницу Михайловского района обманули на крупную сумму
ВТБ утвердил новую стратегию до 2022 года
В Барнауле многодетную мать лишили свободы за продажу наркотиков
Первую партию MDF плит, произведенных на Павловском ДОКе, отправили в Новосибирск
Студент АлтГТУ стал призером Международных 1С:Соревнований
Алтайские специалисты обнаружили синегнойную палочку в воде
Назначен новый руководитель хоккейного клуба «Алтай»
В Барнауле на двух перекрестках с улицей Челюскинцев отключат светофоры
Движение по Старому мосту ограничат 25 апреля
Алтайскую чиновницу и риэлторов осудили за мошенничество в отношении детей-сирот
В Камне-на-Оби изъяли около 3,5 тонн незаконного алкоголя
Бийские власти нашли подрядчика для реставрации Ассановского особняка
В Бийске снова поступили сообщения о минировании
Из Бийска могут пустить поезда до Горно-Алтайска