Вор из Рубцовска уснул на месте преступления

СЕГОДНЯ 04:13 2019-04-24T04:17:41+03:00

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30-летний житель Рубцовска в состоянии алкогольного опьянения попытался ограбить чужой дом. Но его поймали и теперь он предстанет перед судом.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, правоохранительные органы в ходе следствия установили, что мужчина разбил окно частного дома и проник в него, чтобы совершить кражу. Но имущества в чужом доме оказалось слишком много, и преступник не смог вынести за раз все желаемое. Мужчина решил разделить вещи на две части, первую он благополучно вынес и вернулся за второй.

Но пьяный преступник не смог рассчитать силы, и решил отдохнуть перед окончанием кражи. Он лег на кровать, положил вторую партию краденых вещей неподалеку и уснул. Сотрудники полиции задержали преступника на месте происшествия. В Рубцовском городском суде мужчину будут судить, ему грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU