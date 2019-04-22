В Алтайском крае начали применять новые способы лечения онкологии

СЕГОДНЯ 14:13 2019-04-22T14:13:20+03:00

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В Алтайском краевом онкологическом диспансере приступили к принципиально новым методам лечения рака.

Как сообщает пресс-служба медицинского учреждения, суть нового способа заключается в том, что таргетные препараты стали использовать в сочетании с лучевой терапией. Первые пять пациентов уже прошли комплексное лечение.

Главное преимущество химиолучевого лечения заключается в том, что при грамотном сочетании оба вида терапии усиливают действие друг друга, увеличивая безрецидивный период на 20 – 30%.

Сейчас такое лечение проводится при онкопатологиях головы и шеи, а также молочной железы. В Алтайском краевом онкологическом диспансере отмечают, что уже в ближайшее время его начнут получать пациенты с опухолями других локализаций, в т.ч. раком легкого, головного мозга. Всего до конца года онкологи планируют пролечить с помощью подобных методик до 30 пациентов.

– Таргетные препараты в принципе во всем мире получает ограниченное количество больных. Их назначают строго по показаниям после всесторонней оценки объективного статуса пациента и только при наличии у него определенных мутаций в зависимости от локализации опухоли, – прокомментировал заведующий отделом радиотерапии Алтайского краевого онкологического диспансера Сергей Глотов.

Он же добавил, что подобные мультимодальные методики относятся к высокотехнологичному лечению. Стоимость курса на одного пациента может составлять до 800 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU