2019-04-22T12:12:11+03:00
Происшествия

На Алтае «чоповец» спустил украденные на АЗС 450 тысяч рублей на женщин и алкоголь

Иван ОЛЕКСЮК
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Парень в итоге во всем признался.Парень в итоге во всем признался.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Барнауле задержали «чоповца», который вынес с заправки «Роснефти», где работал, почти полмиллиона рублей. Хищение произошло в феврале, примечательно, что пропажу денег заметили только через два дня.

Об этом сообщает «Unusual Crimes Barnaul» в Instagram. По данным паблика, 27-летний охранник похитил сумку с приготовленными для инкассации деньгами до того момента, как были оформлены все необходимые документы для перевозки наличности, и пропажа вскрылась лишь во время проведения ежеквартального учёта.

Похищенные деньги «чоповец» потратил на покупку автомобиля, выпивку и женщин. А тем временем, администрация АЗС обратилась в полицию, где по факту возбудили уголовное дело о краже (158 УК РФ).

Полицейские изучили камеры наблюдения и выявили предполагаемого жулика, на допросе охранник во всем признался. Теперь он может лишиться свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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