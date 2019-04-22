Любовь Успенская не успела на свой концерт в Барнауле

СЕГОДНЯ 11:13 2019-04-22T12:10:33+03:00

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Любовь Успенская не прилетела на свой концерт в Барнауле, который должен был состояться 22 апреля в театре драмы. Причиной тому стали технические причины.

Изначально СМИ сообщали, что актрисе якобы стало плохо и ее госпитализировали прямо в аэропорту. Однако в инстаграме певица опровергла эту информацию.

- Дорогие друзья, спешу уведомить вас о том, что по техническим причинам нам пришлось отменить концерты в Барнауле и Омске. Мы приносим свои извинения за неудобства, но, к сожалению, иногда обстоятельства превыше. У нас никто не заболел и не оказался госпитализированным, как пишут некоторые издания. С 24 апреля тур по ранее заявленным городам продолжится, - сообщается на странице певицы.

В «Лиге Арт» (организатор концерта в Барнауле) «Комсомольской правде» рассказали, что певица попросту не успела на самолет после своего выступления в Москве. Причем об этом стало известно только сегодня, в день концерта в Барнауле.

Приобретенный билет можно сдать в кассах города. Однако есть альтернатива - билет можно сохранить, так как выступление состоится позже. Дата на данный момент уточняется и будет известна в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU