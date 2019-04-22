2019-04-22T10:32:05+03:00
Экономика

Киргизия намерена закупить в Алтайском крае тысячу голов крупного рогатого скота

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Киргизия намерена закупить в Алтайском крае тысячу голов крупного рогатого скотаКиргизия намерена закупить в Алтайском крае тысячу голов крупного рогатого скотаФото: предоставлено пресс-службой
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Заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Киргизии Эркинбек Чодуев заявил о намерении закупить тысячу голов крупного рогатого скота в Алтайском крае.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в период с 14 по 18 апреля в Киргизии работала делегация из Алтайского края. В ее состав вошли заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов, директор Центра сельскохозяйственного консультирования Сергей Князев и директор племпредприятия «Барнаульское» Владимир Плешаков. В частности они презентовали достижения алтайских племпредприятий на выставке FoodExpo – 2019.

Сергей Плешаков отметил, что интерес к племенному животноводству в Киргизии достаточно высокий, но есть объективные факторы, которые не способствуют развитию этого направления. Среди них – слаборазвитая инфраструктура, небольшое количество крупных хозяйств, которые могли бы применять методы племенной селекции. Также есть проблемы с оборудованием и кадрами.

Понимая все это, принимающая сторона поинтересовалась, где в Алтайском крае можно обучать специалистов в области искусственного осеменения и селекции. В итоге им предоставили контакты Института повышения квалификации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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