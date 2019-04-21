Свалку из пакетов и бумаг нашли под Павловском

СЕГОДНЯ 12:28 2019-04-21T12:28:40+03:00

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Большую свалку из полиэтиленовых пакетов и бумаг обнаружили в лесу около города Павловска в Алтайском крае. Об этом очевидец сообщил в социальных сетях.

- По выброшенным бумагам можно предположить, что это сделали сотрудники «Елунинского пищевого комбината». Координаты выгруза мусора: 53.325634, 83.00015. Если руководство комбината все же задумается заняться уборкой раньше проверок соответствующих служб, то небольшая рекомендация: в радиусе 150 метров от эпицентра убрать за собой то, что растащили звери и разнесло ветром, - написали в группе «Barnaul22», сопроводив пост фотографиями.

Судя по ним, свалка из полиэтиленовых пакетов и бумаг образовалась там недавно. Если мусор действительно принадлежит комбинату, то руководство ждет штраф.

Напомним, пакеты разлагаются 100-200 лет, а бумага – 2-3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU