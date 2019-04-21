В Барнауле начали работать садоводческие маршруты

СЕГОДНЯ 05:09 2019-04-21T05:09:41+03:00

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Вот и наступил дачный сезон! В Барнауле с 20 апреля открыли садоводческие маршруты.

Теперь добраться до своего участка можно автобуса маршрута №23 (пл.Текстильщиков - Сады); №38 (Солнечная Поляна - п.Казенная Заимка), №104 (пл.Спартака - п.Бельмесево), №108 (пл.Победы - п.Черницк), №109 (ТЮЗ - п.Центральный), №111 (пл.Спартака - садоводство «Росинка»), №112 (ЛДП «Спартак-2» - Укладочный), №113 (ЛДП «Урожайный» - п.Березовка), №113к (ЛДП «Урожайный» - садоводство «Березовая роща»), №113д (п.Березовка - п.Научный Городок), №114 (Докучаево - садоводство «Луговое»), №114н (Докучаево - садоводство «Росинка»), №117э (Докучаево - Новомихайловское кладбище), №118 (пл.Спартака - садоводство «Степное-2»), №119 (Солнечная Поляна - садоводство «Степное-2»), №123 (пл.Спартака - садоводство «Элара»), №124 (ЛДП «Урожайный» - садоводство «Прудское»), №124к (ЛДП «Урожайный» - садоводство «Озерное»), №125 (пл.Спартака - садоводство «Флора»), №126 (Солнечная поляна - с.Шадрино), №137 (Солнечная Поляна - п.Комсомольский), №138 (Солнечная Поляна - п.Новые Зори), №149 (Озёрная - садоводство «Родник» (Черёмное), №151 (Солнечная Поляна - садоводство «Солнечное»). Расписание можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU