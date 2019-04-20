Барнаулец сломал соседу ребра ломом из-за забора

СЕГОДНЯ 04:51 2019-04-20T04:55:59+03:00

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В Барнауле мужчина ударил соседа ломом за перенос забора. Все произошло 14 апреля в Ленинском районе, но известно об этом стало только сейчас.

Как сообщает паблик в Инстаграме Unusual Crimes Barnaul, 40-летний ранее судимый горожанин увидел, что сосед ночью передвинул забор. В приступе ярости тот схватил 15-килограмовый лом и ударил «захватчика» земли, причинив тем самым 44-летнему мужчине перелом трёх пар рёбер, что впоследствии вызвало внутреннее кровотечение. Это классифицируется, как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (111 УК РФ).

- Получив «железный» отпор, интервент отправился к себе зализывать раны, но спустя пару дней состояние его ухудшилось и ему пришлось вызывать врачей. А те, собственно, узнав о характере полученной травмы, увезли его в больницу и сообщили об этой ситуации в полицию, которая сейчас и разбирается в обстоятельствах произошедшего, - пишет U-Crimes.

ИСТОЧНИК KP.RU