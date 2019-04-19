2019-04-19T16:24:20+03:00
Общество

Температура воздуха в Алтайском крае на выходных поднимется до +12 градусов

20 апреля в Барнауле в ночные и утренние часы метеоусловия будут способствовать небольшому накоплению загрязняющих веществ в воздухе
АННА ПЕРЕВОЩИКОВА
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Весна на АлтаеВесна на АлтаеФото: Олег УКЛАДОВ
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Алтайские синоптики обещают на предстоящих выходной потепление. Температура воздуха поднимется до +12 градусов.

Согласно прогнозу Алтайского ЦГМС, в субботу, 20 апреля, местами в южных районах края ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами по югу порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -3, -8 градусов, днем - от +3 до +8 градусов, в предгорьях до +13 градусов.

В воскресенье, 21 апреля, местами в восточных районах будут осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью от -1 до -6 градусов, днем – от +9 до +14 градусов.

Кстати, 20 апреля в Барнауле в ночные и утренние часы метеоусловия будут способствовать небольшому накоплению загрязняющих веществ в воздухе города. Возможно повышенное содержание взвешенных веществ в отдельных районах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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