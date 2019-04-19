Шоколадные конфеты с ликером пытались передать заключенному в Барнауле

СЕГОДНЯ 11:11 2019-04-19T11:11:26+03:00

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Сотрудники отдела безопасности исправительной колонии №3 в Барнауле перехватили бандероль с шоколадными конфетами, которые предназначались заключенному. В сладостях был обнаружен спирт.

Ценную посылку направили на имя одного из осужденных, но она до него так и не дошла. При досмотре сотрудники отдела безопасности поняли, что угощение с коньяком и ликером, а это в стенах исправительного учреждения запрещено. Теперь женщине, которая отправила бандероль, грозит штраф.

- Руководство УФСИН России по Алтайскому краю уделяет особое внимание недопущению проникновения запрещенных веществ и предметов на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы региона, - отмечают в пресс-службе ведомства.

Как правило, чаще всего родственники и близкие пытаются передать за решетку деньги, мобильные телефоны и другие предметы. Их они прячут в посылки и передачки. Только с начала года было изъято 1100 рублей, десять сотовых, 11 симок и три зарядки.

ИСТОЧНИК KP.RU