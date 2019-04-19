Во время празднования Рождества рубцовчанин убил соседку

СЕГОДНЯ 07:47 2019-04-19T07:47:52+03:00

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60-летний житель Рубцовска пойдет под суд за то, что убил свою соседку. Трагедия произошла прямо во время празднования Рождества.

Следствие установило, что вечером 6 января одинокая женщина зашла в гости к соседям, которые пригласили ее вместе отметить Рождество Христово.

- Между ними давно сложились дружеские отношения, однако во время застолья между женщинами возник конфликт. Постепенно он перерос во взаимные обвинения и оскорбления, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Хозяин дома не смог выдержать скандал и с кулаками набросился на гостью. При этом также в качестве орудия использовал молоток. В результате полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

На этапе предварительного следствии мужчина всячески пытался запутать следователя. Причем выдвигал самые разные версии, в том числе заявлял о самообороне. Однако удалось доказать обратное.

Уголовное дело, возбужденное по статье «Убийство», передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU