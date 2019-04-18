2019-04-18T17:39:44+03:00
Происшествия

Пьяная рубцовчанка обворовала соседей и обвинила в этом вымышленную женщину

Анна СЕМИНА
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Женщина заметила, что у соседей открыта дверь и воспользовалась этимЖенщина заметила, что у соседей открыта дверь и воспользовалась этимФото: Анна СЕМИНА
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37-летняя жительница Рубцовска может отправиться в колонию из-за того, что обворовала соседей и пыталась переложить вину на несуществующую женщину.

Будучи подшофе, женщина, проходя мимо квартиры соседей, заметила, что дверь приоткрыта. Так как была ночь, она решила проверить спят ли домочадцы.

- Когда она убедилась, что они на нее не реагируют, она похитила их вещи и перенесла к себе домой. После этого женщина вновь вернулась на место преступления, разбудила соседей и заявила, что видела незнакомку, которая недавно выходила с их вещами, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Потерпевшие вызвали полицейских и когда те приехали и провели разбирательство, то сразу же направились к соседке. Похищенные вещи, разумеется, были у нее. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица». В ближайшее время состоится суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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