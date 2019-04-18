2019-04-18T16:23:11+03:00
Спорт

Барнаульское «Динамо» уступило «Сахалину»

Анна СЕМИНА
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Футболисты барнаульского «Динамо» в четверг, 18 апреля, провели очередной матч в рамках ОЛИМП – Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Восток». Бело-голубые на выезде уступили «Сахалину».

Это был уже второй матч после зимнего перерыва. Ранее барнаульцы встречались с командой «Сибирь-2» (Новосибирск) и победили с минимальным счетом. Сегодня подопечные Александра Суровцева провели игру с футболистами «Сахалина», но уступили.

По ходу матча динамовцы трижды выходили вперед, благодаря голам на десятой, 45-й и 58-й минутах. Их авторами стали Владислав Хмелевский, Сергей Нестеренко (с пенальти) и Виктор Липин. Хозяева поля при этом продемонстрировали завидное упорство: на 36-й минуте вторую желтую карточку получил Александр Гаглоев. Таким образом, команда осталась в меньшинстве. Таким составом они каждый раз выравнивали счет.

Итоговый результат установил «Сахалин» - 4:3 в свою пользу.

Свой следующий матч «Динамо-Барнаул» проведет 28 апреля в Омске против «Иртыша».

ИСТОЧНИК KP.RU

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