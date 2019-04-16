2019-04-16T13:15:57+03:00
Общество

В Рубцовске повысятся цены на проезд

Юлия ЕВГРАФОВА
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Изменения в цене произойдут с 1 маяИзменения в цене произойдут с 1 маяФото: Олег УКЛАДОВ
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С 1 мая в Рубцовске вырастут цены на проезд по садоводческим и городским маршрутам. Об этом сообщила администрация Рубцовска.

Повышение коснётся муниципальных маршрутов регулярных перевозок № 4, 5, 5к, 6, 9 и 24. Сейчас проезд на них стоит 20 рублей, а будет – 24 рубля.

В садоводческие товарищества на маршрутах № 118, 107, 125 можно будет уехать за 35 рублей. В этом месяце стоимость билетов еще 30 рублей. Частные перевозчики Рубцовска могут также повысить тарифы на проезд.

К слову, проездные для школьников стоят 300 рублей, для студентов - 610, а для остальных рубцовчан - 800 рублей.

Напомним, предыдущее повышение цен на проезд в Рубцовске было 1 октября 2018 года. А в Бийске с 1 марта 2019 года до 20 рублей выросла стоимость проезда в общественном транспорте и до 25 рублей в маршрутках.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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