«Бьет по карману»: как барнаульцы относятся к повышению цен на проезд

С нового года в Барнауле подняли стоимость проезда, причем сразу до 25 рублей в маршрутках и до 23 рублей – в автобусах большой вместимости и электротранспорте. Аргументировали это ростом цен на топливо и запчасти, а также невозможностью обновлять автопарк при действующих ранее тарифах.

Кстати, в соседнем Новосибирске поездка в метро стоит 22 рубля, в трамваях и троллейбусах — 21 рубль, в автобусах — 22 рубля. Для сравнения, по официальной статистике, средняя зарплата в Новосибирской области составляет 34 339 рублей, в Алтайском крае этот показатель самый низкий среди сибирский регионов и составляет 24 843 рубля.

Что говорят жители

«Комсомолка» опросила барнаульцев, как они отнеслись к росту цен на проезд.

- Теперь стараюсь больше ходить пешком, цены выросли очень резко и сильно, приходится экономить. В неделю у меня выходит в среднем около 10 поездок, это почти 250 рублей. То есть в месяц получается уже 1 тысяча рублей, а раньше выходило 800, - рассказала Валерия.

- Я неплохо зарабатываю, поэтому для меня это увеличение не существенно. Надеюсь, что теперь у нас станет больше новых автобусов. Хотя верится в это с трудом. Нас будто в очередной раз обманули, пообещали обновить автопарк, но снова найдутся причины этого не делать или купят пару автобусов для отвода глаз, а назад уже ничего не отмотаешь, - считает Алексей.

- Мне безразлично повышение, давно езжу на машине, - считает Анна.

- Сейчас подняли цены на проезд, увеличилась коммуналка, скоро вырастут цены на продукты после повышения НДС. Только зарплаты никто не собирается увеличивать. Получается, что придется экономить на самом важном – здоровье, еде. Или работать в два раза больше, чтобы выжить – а это значит меньше времени проводить с семьей, - говорит Роман.

- Много езжу по городу и не только на трамвае. В день по 2-3 поездки, думаю, купить проездной, хотя раньше никогда не было в этом потребности, но неделя интенсивного «трипа» по Барнаулу уже показала, что эти 23 рубля бьют по карману, - говорит Татьяна.

На такси – выгодней

Получается, что с действующими тарифами, допустим, для семьи из четырех человек для поездок на недальние расстояния гораздо выгоднее воспользоваться услугами такси. Это будет не намного дороже, но абсолютно несоизмеримо по комфорту.

- Я живу в районе торгового центра Европа. Такси, чтобы добраться в центр до работы, обойдется примерно в 170 рублей. Мы с некоторыми коллегами кооперируемся и едем втроем или вчетвером. Это лучше, чем мучиться в переполненном автобусе, который еще и в пробках застревает, - считает корреспондент «Комсомолки» Анна Семина.

Надо спрашивать людей

Кстати, когда вопрос о поднятии цен на проезд только обсуждался, новый губернатор Алтайского края Виктор Томенко говорил градоначальнику Сергею Дугину, что мэрия должна обсуждать планы по повышению цены не только с автоперевозчиками, но и с жителями города. Но как-то сложно поверить, что подорожание транспорта сразу на пять рублей учитывает интересы обычных жителей.

Напомним, в прошлый раз цены на проезд поднимали в декабре 2016 года вместе с введением электронных проездных. Оказалось, что повышения едва хватило, чтобы свести концы с концами – почти половина надбавки ушла на оплату обслуживания системы безналичного расчета. Предполагалось, что это позволит подсчитать пассажиропоток и оптимизировать его, но, по большому счету, ничего не изменилось, и перевозчики остались ни с чем – надбавку "съело" обслуживание новой системы.

К слову сказать, тогда на неудобство электронного проездного жаловались не только пассажиры, но и сами перевозчики, которые получали оплаченные за проезд безналом деньги с задержкой.

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