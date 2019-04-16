Алтайские силовики задержали продавцов контрафактного алкоголя и сигарет

СЕГОДНЯ 11:56 2019-04-16T12:05:00+03:00

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В Бийске сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали группировку, которая занималась продажей сомнительных сигарет и алкоголя.

Полицейские при участии сотрудников ОМОН провели обыски в квартирах и гаражах шести подозреваемых. Там они обнаружили несколько тысяч блоков контрафактных сигарет разных марок и примерно три тысячи бутылок контрафактного алкоголя.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, на продукции были поддельные акцизные марки, члены группировки использовали чужие товарные знаки. Все это «богатство» было изъято и отправлено на экспертизу.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Производство, приобретение, перевозка или сбыт товаров без маркировки или нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ», а также «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия, либо их использование».

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ИСТОЧНИК KP.RU