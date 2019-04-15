Абсолютно голая девушка прогулялась по Новосиликатному в Барнауле

СЕГОДНЯ 16:01 2019-04-15T16:01:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Воздушные ванны устроила себе молодая жительница Барнаула на глазах у десятков прохожих. Произошел этот инцидент в воскресенье, 14 апреля, в районе дома №32 по улице Новосибирской.

Прохожие увидели девушку, на которой из одежды не было ничего. По всей видимости, она хотела попасть к себе домой, так как звала Рому, но Рома так и не вышел. На нее пытались накинуть кофту, но девушка никак не реагировала. На горожанке не было следов падения из окна, поэтому, по всей видимости, она вышла из дома сама, а вот зайти обратно уже не получилось. Вскоре на место прибыли полицейские, которые усадили странную девушку в автомобиль. Что было дальше – неизвестно.

В социальных сетях горожане начали наперебой осуждать мужчину, который снимал несчастную на камеру мобильно телефона вместо того, чтобы помочь. Другие, в свою очередь, считаю, что девушка сама виновата. Якобы она приняла какие-то запрещенные препараты, что и послужило причиной такого поведения.

ИСТОЧНИК KP.RU