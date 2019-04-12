2019-04-12T11:10:31+03:00
Общество

Алтайские спасатели предупреждают о высокой пожароопасности

Дарья САВЕНКО
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В ближайшие дни в Алтайском крае ожидается жаркая погода и ветер. Не исключено, что это увеличит число пожаров.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, 187 населенных пунктов Алтайского края подвержены угрозе перехода лесных пожаров, и 382 - угрозе перехода ландшафтных пожаров. Напомним, что с 5 апреля у нас действует пожароопасный сезон. В этот период запрещается:

- разводить костры в лесу;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло и т.п.

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

- заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

С начала пожароопасного периода в регионе уже произошло 512 возгораний, из которых 158 плановых отжигов и 354 ландшафтных пожара. Наибольшее количество неконтролируемых палов зарегистрировано в Рубцовском, Шелаболихинском и Родинском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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