13 апреля пройдет ежегодная всероссийская акция «Тотальный диктант»

СЕГОДНЯ 05:03 2019-04-12T05:03:48+03:00

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В Барнауле с каждым годом растет количество площадок, где бесплатно можно проверить свой уровень грамотности.

Специально для любителей родного языка 2ГИС подготовил подборку мест проведения "Тотального диктанта" и разместил ее в мобильной и онлайн версиях. Также в подборке есть сведения об обязательной регистрации на площадке, дикторах и другой информации для участников акции.

Посмотреть подборку можно по ссылке - https://go.2gis.com/75epf

«Тотальный диктант» — федеральный образовательный проект, который организовали в 2004 году студенты НГУ. Раз в год в один и тот же день во многих городах участники пишут под диктовку одинаковый текст (или разные части одного и того же текста). Специальные комиссии выставляют оценки и публикуют результаты. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам диктанта, в этом году получат фирменные призы от 2ГИС Барнаул. «Диктант» проходит бесплатно. Любой желающий может проверить свою грамотность. Нужно только выбрать площадку в своём городе, зарегистрироваться, прийти в указанное время и написать диктант.

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ИСТОЧНИК KP.RU