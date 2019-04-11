2019-04-11T14:37:02+03:00
Происшествия

В барнаульском СИЗО заключенный совершил самоубийство

Иван ОЛЕКСЮК
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Погибшим оказался 23-летний пареньПогибшим оказался 23-летний пареньФото: Олег УКЛАДОВ
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В баранульском СИЗО заключенный покончил жизнь самоубийством. Все произошло 8 апреля, но известно об этом стало только сейчас. Как сообщили «КП» достоверные источники, погибший – 23-летний мужчина.

Мужчина проходил по делу об угоне автомобиля в конце прошлого года. Вместе со своим знакомым они похитили старенькую «Тойоту Виста». Об этом писал телеграмм-канал «Unusual Crimes Barnaul»

- Они вызвали такси, а когда к ним подъехала машина, за рулём которой был их ровесник, попросили его побыстрее доехать до одного из частных домов Новосиликатного. Однако по дороге парни велели водителю проехать через Спутник, где выкинули его из авто на мороз, а сами поспешили вернуться на ранее задуманный маршрут. Когда же ребята начали трезветь, то поняли, что попали на 166 УК РФ (угон авто). Вот поэтому они и сожгли чудо самурайской промышленности, дабы избежать проблем, - писал канал.

Нарушителей быстро нашли. Один из них оставался на свободе, а второго, который имел судимость, поместили в следственный изолятор.

- На очередном обходе сотрудники изолятора, проверяя находящихся под стражей, не услышали закономерного "Я" при перекличке, открыли дверь камеры, где парень ожидал завершения расследования и обнаружили его без каких-либо признаков жизни, - пишет «Unusual Crimes Barnaul».

Естественно, теперь дело об автоугоне будет прекращено, а вот кропотливое разбирательство только начинается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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