20 апреля в парке «Изумрудный» пройдет субботник

СЕГОДНЯ 08:20 2019-04-09T08:34:31+03:00

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Субботник в барнаульском парке «Изумрудный» пройдет в субботу, 20 апреля. Принять в нем участие может любой желающий.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, такое решение было принято на рабочей встрече представителей власти с инициаторами проведения акции. По данным инициативной группы, в акции примут участие от 500 до 1000 человек. Инвентарем и водой участников обеспечат.

Там также пройдут различные мастер-классы и экскурсия. Начало запланировано на 10:00.

Кстати

Общегородской субботник пройдет 19 апреля, а в период с 18 по 25 апреля санитарный мусор на полигоне будут принимать бесплатно.

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ИСТОЧНИК KP.RU