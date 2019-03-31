2019-03-31T10:31:01+03:00
Общество

Вместе со снегом в Нагорном парке Барнаула «растаяла» плитка

Привести ее в порядок планируют в апреле
Дарья САВЕНКО
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В некоторых местах треснутую плитку уже демонтировали.В некоторых местах треснутую плитку уже демонтировали.Фото: Дарья САВЕНКО
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С каждым теплым весенним днем на прогулку выходят все больше жителей Барнаула. Для многих, любимыми местами для отдыха является Нагорный парк и набережная Оби, где можно неспешно прогуляться. Пока оттуда открывается вид на серый город и замерзшую Обь, однако, уже через несколько недель природа проснется ото сна и оденется в зеленый наряд.

В целом, Нагорный парк находится в хорошем состоянии. Фото: Дарья САВЕНКО

В целом, Нагорный парк находится в хорошем состоянии.Фото: Дарья САВЕНКО

Накануне там побывала корреспондент «КП-Барнаул» и посмотрела, как парк пережил долгие месяцы зимы. Урны и скамейки находятся в хорошем состоянии. Никаких провалов на тротуарах я тоже не заметила. Пострадала после зимы только плитка на лестнице со стороны подземного перехода.

Некоторая плитка зиму не пережила. Фото: Дарья САВЕНКО

Некоторая плитка зиму не пережила.Фото: Дарья САВЕНКО

Глава Барнаула Сергей Дугин также побывал накануне в Нагорном парке и на набережной Оби.

– Надо понимать, что наши суровые природно-климатические условия не могут не сказываться на состоянии объектов. Лестница, поднимающаяся в парк от проспекта Социалистического, пережила уже две зимы. Видим, что на перилах местами есть проявления коррозии, частично отошла плитка. Все это поправимо – с установлением положительных температур на металлическое ограждение будет нанесено полимерное покрытие, деформированные участки плитки восстановят и приведут в соответствие, – сказал Сергей Дугин.

Разрушенную плитку планируют заменить в апреле. Фото: Дарья САВЕНКО

Разрушенную плитку планируют заменить в апреле.Фото: Дарья САВЕНКО

Бригады МУП «Горзеленхоз» уже приступили к подготовительным работам на лестнице – проводят зачистку коррозийных участков, демонтируют поврежденную плитку.

– Набережная в целом после зимы находится в хорошем состоянии. Надо привести в порядок опоры фонарей, сидения в зоне амфитеатра. Уже расставляем скамейки, вазоны, урны, – отметил Дугин.

Деформированные участки плитки восстановят. Фото: Дарья САВЕНКО

Деформированные участки плитки восстановят.Фото: Дарья САВЕНКО

Тем временем, месячник весенней санитарной очистки и благоустройства стартует в краевой столице 1 апреля. В течение всего месяца горожане будут очищать улицы, тротуары, дворы и зеленые уголки. На 19 апреля в Барнауле намечен общегородской субботник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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