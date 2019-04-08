В Барнауле голуби совершили побег от своего похитителя

СЕГОДНЯ 08:21 2019-04-08T08:23:57+03:00

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В Барнауле сторож зоопарка украл трех породистых голубей, но те оказались не промах – вырвались из плена и улетели на свободу.

Все произошло еще 27 марта, но известно об этом стало только сейчас. Факт происшествия подтвердили в Управлении МВД России по городу Барнаулу.

Как сообщают осведомленные источники «КП на Алтае». 39-летний мужчина похитил трех породистых птиц - Бакинских бойных – с территории барнаульского зоопарка. Он положил пташек в полиэтиленовый пакет, но птицы не собирались сдаваться. Голуби проковыряли дыру в пакете и улетели.

Хозяин голубей, заметив пропажу, написал заявление в полицию. По факту происшествия возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража). Воришку быстро нашли, на допросе тот во всем сознался и слезно просил понять и простить, пообещав компенсировать причиненный ущерб, который составил 15 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU